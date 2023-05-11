جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسى، على مستوى كبار مسؤولى وزارتى الخارجية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ اجتماعا بمكة المكرمة برئاسة مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامى بن عبد الله الصالح عن الجانب السعودى، ومن الجانب المصرى السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون العربية.





وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا، اليوم الأربعاء، عممته السفارة السعودية بالقاهرة، قالت خلاله إن الجانبين تباحثا حول تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.