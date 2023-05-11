حكم العمل فى أنشطة مستحضرات التجميل

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الأصل فى الأشياء الإباحةُ إلَّا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم".

وأضافت: "إذا كانت زينة المرأة من المباحات التى أحلَّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعى من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التى تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل".

ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا يمنع من مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية فى المجالات المسئول عنها، ما دامت هذه المستحضرات ليس بها أى أثرٍ جانبى يضرُّ بصحَّة الإنسان.