مستشار رئيس الوزراء: 80% من العمل يمكن إنجازه من المنزل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن 80% من العمل لا يتطلب التواجد فى المكاتب، لافتا إلى أن هذا ما استدعى دراسة الحكومة تطبيق نظام "العمل عن بعد" على سبيل التجريب فى بعض الهيئات.





جاء ذلك، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على شاشة قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء. وأشار أن هناك 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة يمكنهم "العمل عن بعد"، لافتا إلى أن هناك تغيرات كبيرة فى نظم العمل طرأت على مستوى العالم. وأكد مستشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الطريقة توفر كثيرا من الأموال والجهد، فضلا عن الأزمات المرورية التى تشهدها شوارع البلاد فى كل المحافظات.

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