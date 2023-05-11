حكم قول «آمين» بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة فى الصلاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "التأمين فى الدعاء هو: أن يقول السامع "آمين"، وهو بمعنى: اللهم افعل بنا ذلك، فهو طلب المؤمِّنِ من الله أن يستجيب الدعاء، واستعمله الفقهاء بمعنى طلب استجابة الدعاء من رب العالمين؛ فقالوا: آمين معناه: اللهم استجب لنا.

وأضافت: "ورد فى السنة المطهرة فضل التأمين بعد قراءة الفاتحة بصفة عامة، وبعد قراءتها فى الصلاة بصفة خاصة؛ حيث روى الشيخان فى "صحيحيهما" عن أبى هريرة رضى الله عنه أَنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ".

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أَنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ"، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".. أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه.

وقال الإمام الخطابى فى "معالم السنن": "قلت فى هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلى هذا القول ويستغفرون ويحضرونه بالدعاء والذكر".

واتفق الفقهاء على أن التأمين عقب الفاتحة فى الصلاة سنة فى حقِ كلٍّ مِن: المنفرد، والإمام والمأموم فى الصلاة السرية، والمأموم فى الصلاة الجهرية، لكنهم اختلفوا فى حكمه بالنسبة للإمام فى الصلاة الجهرية، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية فى روايةٍ، والشافعية والحنابلة إلى أن التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة للمنفرد والإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.

وقال العلامة ابن نجيم الحنفى: "قوله وأمَّن الإمام والمأموم سرًّا للحديث: "إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه الشيخان، وهو يفيد تأمينهما لكن فى حق الإمام بالإشارة؛ لأنه لم يسق النص له، وفى حق المأموم بالعبارة؛ لأنه سيق لأجله، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبى حنيفة أن الإمام لا يؤمِّن".

وقال الإمام النووى فى "المجموع": "التأمين سنة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبى والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل فى الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف فى شيء من هذا عند أصحابنا، قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان فى صلاة أو خارجها".

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بينما ذهب المالكية، والإمام أبو حنيفة فى روايةِ الحسن بن زياد إلى أنَّ التأمين فى الصلاة عقب الفاتحة؛ سنة للمنفرد، وكذلك للإمام والمأموم فى السرية، وللمأموم فى الجهرية، فلا يُندب للإمام التأمين فى الصلاة الجهرية.

واختتمت دار الإفتاء: "بناءً على ذلك، فإنَّ التأمين عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سنةٌ مشروعةٌ فى كل حالٍ؛ سواء داخل الصلاة أو خارجها، للمنفرد والإمام والمأموم، فى الصلاة السرية والجهرية، ويُسرُّ بها فى الصلاةِ السرية، ويجهرُ بها فى الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ".