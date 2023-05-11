موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفى محمود بكرى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - محمود بكري

وكتب مصطفى بكرى على حسابه الرسمى على تويتر: "يقام يوم الأحد القادم عزاء النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

محمود بكري

وكان الآلاف من أبناء محافظة قنا، قد شيعوا جثمان الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى، عقب وفاته بمستشفى المعادى العسكرى، بعد صراع مع المرض دام أكثر من شهرين.

وأقيم سرادق عزاء ضخم أمام ديوان العائلة بمسقط رأسهم فى قرية المعنا، بحضور البرلمانى والكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، شقيق الراحل، وبحضور كبار وعواقل العائلات، لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بناء على طلبه.

ووُلد الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى، فى قرية المعنا، بمحافظة قنا، حيث درس فى مدارسها، والتحق بجامعة القاهرة، وانطلق منها فى ربوع صاحبة الجلالة، وبدأ حياته فى العمل محررا بمؤسسة الأهرام، إلى جانب عمله محررا فى عديد من الصحف والمجلات، لينطلق بعدها فى تأسيس جريدة أخبار قنا بصحبة شقيقه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وبعدها عمل رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع فى عام 2015.

محمود بكري

وعمل محمود بكرى أيضا، رئيسا لـ تحرير ببرنامج حقائق وأسرار، ورئيسا لـ مجلس أمناء مؤسسة محبى مصر للثقافة والتنمية، إلا أنه فى الدورة الأخيرة من برلمان مجلس الشيوخ، تم انتخابه عضواً بالمجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، إلا أنه منذ شهرين تقريبًا دخل فى وعكة صحية شديدة ألمت به، لكنه فارق الحياة اليوم، وترجل عن صهوة جواده بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة.