اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية على أن يؤدوا يوم السبت المقبل امتحان مادة الرياضيات، والأحد امتحان مادتى اللغة الأجنبية والعلوم.

وتختتم امتحانات نهاية العام لـ الشهادة الابتدائية بالجيزة يوم الإثنين المقبل بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، يواصل طلاب طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحانهم فى مادة الهندسة، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانهم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.