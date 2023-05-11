طقس الخميس.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

وقالت الأرصاد، إنه يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أن هناك أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الادارية 33 19

أكتوبر 33 20

بنهـا 33 19

دمنهور 32 19

وادى النطرون 32 18

كفر الشيخ 32 19

المنصورة 33 18

الزقازيق 33 19

شبين الكوم 33 19

طنطا 32 19

دمياط 27 18

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 29 19

السويس 30 19

العريش 26 17

رفح 25 17

رأس سدر 33 20

نخل 30 14

كاترين 26 10

الطور 33 21

طابا 32 18

شرم الشيخ 36 23

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 35 21

سفاجا 34 20

مرسى علم 35 21

شلاتين 33 22

حلايب 32 20

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 37 21

بنى سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 29 21

قنا 39 22

الأقصر 40 22

أسوان 41 23

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 35 20