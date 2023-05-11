تأكيد مدبولى أهمية الحوار الوطنى أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة (الأهرام)، تأكيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى أهمية جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بالرسائل المهمة التى تضمنتها كلمته المسجلة فى بداية فعالياته، حيث أكد الرئيس أن الدولة تبتغى من خلالها مصلحة الوطن، ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، وتمتلك من القدرات ما يمكنها من إيجاد مسارات للتقدم فى كل المجالات، مؤكدا دعمه المستمر للحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته فى إطار الديمقراطية، والممارسة السياسية الفاعلة.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى أشار - خلال رئاسته اجتماع الحكومة أمس فى العاصمة الإدارية الجديدة - إلى أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطنى ليس فقط على الصعيد السياسى، ولكن أيضا فيما يخص الملفات الاقتصادية التى تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلى، وإنما تظهر آثارها فى العديد من بلدان العالم.

ولفتت الصحفية إلى مدبولى أوضح أن الحوار الوطنى جزء مهم من الحراك الإيجابى، الذى تشهده الدولة، والحكومة تجتهد لمصلحة الوطن والمواطن، ومستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة فى أى جلسات أو نقاشات تُدعى إليها من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.

وأوضحت الصحيفة أن مدبولى أوضح أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، موجها بسرعة انتهاء انتقال باقى الوزارات إليها، لافتا إلى أن الموظفين المنتقلين بدأوا التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، وسيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها فى مدينة «بدر».

فى حين، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وقعت وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر مساء أمس الأول، الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة إلى جانب ممثلى الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار فى مصر، وذلك بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلى مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومجلسى النواب والشيوخ والأطراف ذات الصلة.

وأضافت الصحيفة أن الإطار الاستراتيجى يمثل الأداة لتخطيط وتنفيذ برامج التعاون بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2023 حتى 2027، ويعد الأداة الأكثر استراتيجية وأهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية فى مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر رؤية مصر 2030 وأولويات السياسات والمبادرات الرئيسية وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

أما صحيفة (المصرى اليوم)، فذكرت أن وزير الزراعة السيد القصير شارك، فى جلسة نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حول الاستثمار فى نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية الإماراتية للابتكار الزراعى المنعقدة بالعاصمة (واشنطن)، وذلك لبحث علاقة المناخ بالأمن الغذائى والاستثمار فى نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية.

ونسبت الصحيفة لوزير الزراعة إشادته بالدور الكبير الذى تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فى دعم قطاع الزراعة، خاصة تلك البرامج المرتبطة بقضية التغيرات المناخية والابتكار الزراعى، والتى تدور جميعها حول آليات تدعيم منظومة الأمن الغذائى، وأيضا تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى دعم القطاع الزراعى، لا سيما أنه المعنى بالأمن الغذائى، نظرا لدوره الكبير فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى.

وذكرت صحفية (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكرى شارك فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ حول عملية السلام.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة قوله إن شكرى إلى جانب وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا شاركوا فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ، لبحث تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مضيفا أن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية نتيجة الاقتحامات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون؛ يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بخروج الوضع عن السيطرة؛ الأمر الذى يقتضى تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض.

وأبرزت الصحيفة تطورات الأوضاع الميدانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث انطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء أمس، بينما جددت طائرات إسرائيلية غاراتها الجوية على مواقع حركة الجهاد فى القطاع.

ونقلت الصحيفة تأكيد المتحدث باسم الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار سمعت فى تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلا عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة التموين أعلنت ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلى من المزارعين إلى نحو مليون و700 ألف طن عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى أمس.

ونقلت الصحيفة عن وزير التموين الدكتور على المصيلحى توجيهاته بتقديم التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، إذ إن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن؛ تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لها وللجهات المسوقة، إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص حال احتياجها.