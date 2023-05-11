ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية للكشف على 1264 مواطنا بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن الجامعة نظمت قافلة طبية على مدار يومين لقرية الخاشعة بمركز الحامول، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1264 مواطنا وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وأضاف دسوقى وفقا لبيان للجامعة اليوم الخميس أن القافلة تأتى فى إطار دور الجامعة للمساهمة فى خدمة المجتمع، وشارك فيها عدد من الأساتذة المتخصصين وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية. وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطى، فى أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان، لافتا إلى أن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتى فى إطار "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

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