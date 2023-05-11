جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن "العربية للتصنيع" تحرص على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية، وذلك فى إطار زيارة وفدا عسكريا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.





وخلال لقائه مع الوفد الإفريقى، أشار اللواء أ. ح توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا الى اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى كل مجالات الصناعة المختلفة. وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى أعضاء الوفد العسكرى الكونغولى إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتطوير نظم وآليات التصنيع، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفدا عسكريا كونغوليا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.