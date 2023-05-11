أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 11 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة تدشن السفارة السعودية فى مصر، التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة "QR". القاهرة يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضين للفن التشكيلى، الأول بعنوان "حواديت " للدكتور زكريا أحمد حافظ، والثانى بعنوان "أنا والأستاذ"، بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير للفنون. الإسكندرية ينظم البيت الروسى بالإسكندرية، لقاء مع رائد الفضاء الروسى العالمى سرجى كود سفيرشكوف بحضور وفد صحفى من روسيا. لندن تتجه وزيرة بريطانيا لشؤون المحيطين الهندى والهادئ آن مارى تريفيليان إلى كوريا الجنوبية للاحتفال بذكرى 140 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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