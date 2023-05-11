رئيس العربية للتصنيع يلتقى بعثة فوج العُمرة قبل السفر للأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الهيئة، عن سعادته بمشاركته فى هذا اللقاء مع نخبة من العاملين والعاملات بمختلف وحدات العربية للتصنيع، ممن تم اختيارهم وفقا لضوابط ومعايير اتسمت بالشفافية، للسفر على نفقة الهيئة لآداء العُمرة بالأراضى المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا تقليد سنوى تتشرف به الهيئة لتكريم عدد من أبنائها من العاملين والعاملات، متمنيا لهم القبول والسفر والعودة بسلامة الله وأمنه، وأن يكونوا خير سفراء للهيئة فى هذه الرحلة الروحية المباركة.

كما حرص على مصافحة أعضاء الفوج والتقاط الصور التذكارية معهم، وطالبهم بالدعاء بحفظ مصر وازدهار مسيرة التنمية لشعبها ومسيرة الهيئة العربية للتصنيع.

وكان لهذا اللقاء أثرا نفسيا رائعا على أعضاء فوج العُمرة، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم، داعيا الله عزوجل للهيئة العربية للتصنيع بالتقدم والرقى.