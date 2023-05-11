تردد 139 ألفا من منتفعى «تكافل» على خدمات «الاشتراطات الصحية» خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تردد 139 ألفا و212 على الوحدات الصحية والمراكز الطبية من منتفعى برنامج "أسر تكافل"، للاستفادة من الخدمات الطبية والوقائية المقدمة ضمن "الاشتراطات الصحية"، خلال شهر أبريل من العام الجارى 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق الأهداف الصحية لبرنامج «تكافل وكرامة» بما يعزز تحقيق مؤشرات التنمية الصحية للمجتمع المصرى وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج "الاشتراطات الصحية"من الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدى الذى تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحى، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وأشار إلى أن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم فى خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرا، وبالتالى خفض وفيات الأمهات.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة مى سعودى، مدير وحدة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة الصحة، إن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة بالخدمات الصحية التى تكفلها لهم الدولة، وخاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات فى عمر الإنجاب والأطفال، بما يضمن بناء جيل صحى قادر على المشاركة فى بناء عجلة التنمية.

وتابعت أن الخدمات المقدمة بالبرنامج تضمن حصول الأطفال على جميع التطعيمات اللازمة من أول الميلاد وحتى بلوغ الطفل 6 سنوات، ومتابعه نمو الطفل والتحقق من صحته العامة وقياس طوله ووزنه، فضلا عن متابعة الأم الحامل فترة ما قبل الحمل وبعد الولادة إلى جانب جلسات التوعية الصحية فى الوحدة الصحية لزيادة وعى الأمهات تجاه الرعاية الصحية والتغذية السليمه وموضوعات اخرى تفيد صحه الأم والطفل والأسره بشكل عام.