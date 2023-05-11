«معلومات الوزراء» يطلق إصدارا جديدا من تطبيقه «IDSC» للهواتف المحمولة

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارا جديدا من تطبيقه (IDSC) للهواتف المحمولة، ليستمر فى تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلا مع رغبات المستخدمين، وذلك تزامنا مع مرور عامين على الإطلاق الأول للتطبيق.





وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإصدار الجديد للتطبيق يأتى فى إطار حرص المركز على إرساء وتعزيز قيمة نشر وإتاحة المعلومات، وزيادة التواصل المجتمعى مع المواطن المصرى، وهى أهداف استراتيجية يسعى إلى تحقيقها عبر العديد من الآليات والأدوات المختلفة، فضلا عن دعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأنباء من مصادرها المحلية والدولية المعتمدة، وكذا توفير نافذة للرأى العام لمتابعة الأخبار والتحليلات على الهواتف المحمولة بشكل أكثر سهولة وسرعة.

وفى هذا السياق، أفاد رئيس مركز المعلومات بأن تطبيق IDSC، فى شكله الجديد، يضم العديد من الأقسام التى يحتاجها المستخدمون، كما يوفر وصولا أسهل لمختلف إصداراته البحثية التى تتنوع موضوعاتها لتغطى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل التطبيق حوالى 4 آلاف تقرير وإصدار ومقال فى شتى المجالات، وذلك عبر قسم مخصص لذلك بعنوان التقارير والإصدارات، يمكن من خلاله الاطلاع وتحميل كل هذه الإصدارات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتصفح وقراءة مختلف الأخبار من مصادرها الرسمية بشكل أكثر سرعة داخل قسم الأخبار والذى يضم أخبار رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والأخبار الدولية، والتحليلات.



ولفت الجوهرى إلى أن التطبيق يضم أيضا قسما للوسائط المتعددة، والذى يختص بنشر وبث إنتاج مركز المعلومات الفكرى فى شكل أكثر بساطة وجاذبية، عبر الأدوات المختلفة الممثلة فى الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست.

وأوضح أسامة الجوهرى كذلك أن الإصدار الجديد للتطبيق يتضمن أدوات أخرى تمكن المستخدمين من اختيار القطاعات ذات الأهمية لكل منهم، ليتم عرض المحتوى الإخبارى أو التحليلى الخاص بها، بما يسهل من مهمة البحث أو الاطلاع على مختلف إصدارات المركز وخدماته الإخبارية مقسمة قطاعيا.

ويقدم التطبيق، حسبما أفاد مساعد رئيس مجلس الوزراء، سلاسل زمنية لبيانات المؤشرات المحلية والعالمية، حيث يستعرض أبرز مؤشرات الأسعار العالمية للنفط والعديد من السلع الأخرى التى يتم رصدها بالاستناد إلى 35 عنصر بيان تحدث يوميا وأسبوعيا، من واقع بيانات البورصات العالمية للسلع، كما يتابع التطبيق حركة البورصات المحلية والعالمية من خلال ما يفوق الـ 20 بيانا، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلى الإجمالى، والبيانات النقدية، والسكان، والزيادة الطبيعية.

ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات، كما يتابع مؤشرات الأسعار المحلية لأكثر من 50 سلعة يتم رصدها وتحديثها يوميا وأسبوعيا، ويستعرض كذلك وضع مصر فى المؤشرات الدولية ليغطى فى نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشرا دوليا، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها، ويتم التطرق أيضا للتغير فى المؤشرات الفرعية لها.

ويمكن تحميل التطبيق مجاناً على نظامى أندرويد أو IOS من خلال الرابط التالى:

https://onelink.to/eqzrkm