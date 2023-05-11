حياة كريمة.. الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

جدة - نرمين السيد - شملت الزيارة، الالتقاء بالدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حيث استعرض جهود الدولة فى مجال التنمية الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تطرق إلى تشجيع الدولة للتوسع فى الصناعات اليدوية المصرية، فضلاً عن مشروعات "الفيوم الجديدة" وتطوير الطرق والبنية التحتية فى نطاق المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

هذا، وتضمنت الزيارة كذلك تفقد قرية تونس النموذجية، ومدرسة الخزف والفخار بالقرية، بمشاركة المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد تم استعراض أنشطة الجهاز لدعم المشروعات الخاصة بالشباب فى إطار جهود الدولة ومؤسساتها فى النهوض بالاقتصاد الوطنى عبر تشجيع الصناعات الوطنية بغرض التصدير.