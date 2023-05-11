تفاصيل المقابلات الشخصية لطلاب المدارس اليابانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المدارس، أن التواصل سيكون من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكترونى الذى حدده ولى الأمر باستمارة التقديم الإلكترونى.

ويبدأ التواصل بالمتقدمين الأكبر سنا، وفقا للاحتياجات العددية لكل مدرسة، مع وضع باقى الطلاب الأصغر سنا فى قائمة الانتظار.

ويوضح "دوت الخليج"، مراحل إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمدارس المصرية اليابانية، فى السطور التالية:

المقابلات الشخصية للمتقدمين للمدارس المصرية اليابانية

يقول مالك أحمد رفاعى، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن عملية قبول الطلاب تتم وفق عاملين الأول: عامل السن، إذ تقبل المدارس الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم للالتحاق بالمستوى الأول برياض الأطفال KG1، ويتم ترتيب المتقدمين وفقا للأكبر سنا ويقبل العدد المطلوب حسب القدرة الاستيعابية لكل مدرسة.

أما العامل الثانى فهو اجتياز المقابلة الشخصية، موضحا أن هذه المقابلة ليست بالمعنى المعروف لدى الجميع، ولكنها تتمثل فى نقاش يدور بين اللجنة المختصة بالمقابلات فى المدرسة وبين التلميذ لتحديد سماته الشخصية، ومدى تقبله لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية منها: "مهارات العمل الجماعى، النظافة" وغيرها من الأنشطة، إضافة إلى الجانب الأكاديمى فى حدود معرفة الطفل البسيطة.

وتشرح هاميس إبراهيم، الأخصائية النفسية فى المدرسة المصرية اليابانية فرع حدائق أكتوبر، خطوات إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد، موضحة أن شؤون الطلاب تستقبل الطفل، ثم يملأ ولى أمره استمارة بيانات تتضمن اسم التلميذ ورقمه القومى، ووسيلة للتواصل مع ولى الأمر مثل البريد الإلكترونى، بعدها يذهب الطفل إلى صالة "الجيم" لأداء اختبار رياضى بسيط يقاس من خلاله مدى لياقته البدنية، ثم الاختبار الأكاديمى، الذى يتمثل فى عرض الحروف والأرقام عليه ومطالبته بنطقها باللغة الإنجليزية، لا سيما أنها لغة الدراسة بالمدارس.

وبعد الاختبار الأكاديمى، يتوجه الطفل للأخصائى الاجتماعى والنفسى بدون ولى أمره، الذى يتحدث معه ويسأله عن اسمه وعمره واسم والديه وأخوته، ويطلب منه القيام ببعض المهام لملاحظة سلوكه ودرجة انتباهه وتفاعله وسماته الشخصية، ثم يجرى ولى أمر الطالب مقابلة مع الأخصائى الاجتماعى والنفسى.

وعن مقابلة ولى الأمر، توضح هاميس، أنها تدور حول سلوك الطفل داخل منزله مثل: مدى مشاركته فى المهام المنزلية، أساليب الثواب والعقاب التى اعتاد عليها، وغير ذلك من أساليب التربية.

وفى ضوء المقابلة، يتم إعداد تقرير مفصل بالدرجات التى حصل عليها الطالب ويرفق بملفه، وبعدها يجرى ترتيب الطلاب بحسب الدرجات واختيار الحاصلين على أفضل الدرجات وفقا للعدد الذى تطلبه المدرسة.

وأغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقديم الإلكترونى للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية، يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، بعد مد فترة التقديم التى بدأت يوم الأحد الموافق 2 أبريل الماضى.

المدارس المصرية اليابانية

وتعد المدارس المصرية اليابانية تجربة فريدة بدأتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، تقوم على تطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى ترتكز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ومن أهم خصائص النظام التعليمى فى اليابان، الاهتمام ليس فقط بالمستوى الأكاديمى للطالب وقدراته التحصيلية، لكن الاهتمام أيضا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوا مسؤولا فى المجتمع، لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى بـ"متعة الحياة"، بهدف التنمية الشاملة للطفل من خلال 3 ركائز أساسية هى: "القاعدة الأكاديمية الصلبة المتمثلة فى المعلومات والمعرفة الأساسية والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير، والصحة الجسماية والعقلية، والشخصية السوية من خلال السيطرة على الذات وتعلم مهارات العمل الجماعى والتعاطف وفهم الآخر"، كما تم تصميم المدارس على مساحات واسعة توفر للطلاب بيئة تعلم أفضل وتسمح لهم بممارسة الكثير من الأنشطة.

وخلال العام الدراسى "2023 - 2024"، يتم قبول الطلاب المتقدمين بـ 51 مدرسة مصرية يابانية موزعة على 26 محافظة.

والمدارس المصرية اليابانية هى مدارس حكومية بمصروفات، الدراسة فيها ممتدة من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويدرس فيها المنهج الدراسى المصرى الجديد "2.0" باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية.

ويشترط للتقديم أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية من أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إضافة إلى شرط السن فى أول أكتوبر.

كما يشترط إقامة الطفل فى المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى القريب المتقدم له حفاظا على سلامة وراحة الطلاب، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

مصروفات المدارس اليابانية لعام "2023 - 2024"

وحددت وزارة التربية والتعليم، قيمة مصروفات القيد للعام الدراسى الجديد "2023 - 2024"، 15800 جنيه (خمسة عشر ألفا وثمانيمائة جنيه مصرى فقط لا غير"، ويتم صدور قرار وزارى خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمى.

وتعتبر قيمة الزى المدرسى إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين "طقم كامل 5 قطع" بإجمالى 1950 جنيها، والصف الرابع "قطعتين" بإجمالى 750 جنيها.

وبالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 يبدأ العام الدراسى فى الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

- إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أى مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد فى الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الى قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسى الثانى يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

قواعد سداد المصروفات الدراسية

فى إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى "2023 - 2024" تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال - إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أى تطبيق آخر.

- متاح سداد الأقساط بطرق ووسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على 3 أقساط "قسط فى خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى فى شهر نوفمبر القسط الثالث فى شهر يناير".