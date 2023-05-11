نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة الهجرة تشهد الاحتفال بـ«يوم أوروبا 2023»

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى فى احتفالية الاتحاد الأوروبى بمناسبة "يوم أوروبا"، والذى نظمه وفد الاتحاد الأوروبى، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبى بالقاهرة.





حضر الاحتفالية عددا من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسى من مصر والدول العربية والأجنبية.

وفى كلمتها، التى ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، نقلت وزيرة الهجرة تحياته، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الأوروبية فى العديد من قضايا التنمية المستدامة، والتى تعد نموذجا للعلاقات الثنائية المتميزة، فى ظل الشراكات التى يتم العمل فى إطارها، والسعى الدائم لتدعيم علاقات التعاون لا سيما فى المجال الاقتصادى، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأعربت وزيرة الهجرة عن تهانى الحكومة المصرية، بهذه المناسبة"يوم أوروبا"، والتى توافق التاسع من مايو من كل عام، وهو يوم يذكرنا بالسلام والوحدة، وأعلنه وزير الخارجية الفرنسى السابق روبير شومان وتحتفل به جميع الدول الأعضاء الـ27 فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما نحتاجه الآن بشكل ملح، عالم ملىء بالسلام، مضيفة أن مصر يجمعها ودول الاتحاد الأوروبى ملفات مشتركة ومتميزة، سواء فى قضايا الهجرة أو التبادل التجارى، وكذلك التنمية والاستثمار والثقافة، وفى العديد من المجالات.



وأوضحت الوزيرة أنها عاشت فى أوروبا لمدة 12 عاما، ضمن البعثات الدبلوماسية المصرية، وكانت تحتفى بهذا اليوم مع أصدقائها فى أوروبا، والذى نتقاسم معهم الرؤى والطموحات وأحلامنا لعالم يعمه الأمن والسلام والمحبة، موجهة الشكر للحضور على مشاركتهم فى هذه الاحتفالية، داعية الله أن تكون جميع الأيام سلاما ومحبة وأمنا فى كل مكان فى العالم.

وأعرب السفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبى بالقاهرة عن ترحيبه بالحضور من وزراء ودبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة المصرية على ما تبذله من جهود متميزة فى العديد من الملفات، وعلى رأسها مجلس الشراكة فى الاتحاد الأوروبى، وأولويات الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027، والتى تركز على بناء اقتصاد مستدام، والتحول الأخضر والرقمى.



وأكد بيرجر أن مصر شريك استراتيجى بالنسبة للاتحاد الأوروبى، ولا سيما فى قضايا المناخ والعمل على القضايا المشتركة، وإبرام العديد من مذكرات التفاهم فى مجال الطاقة والغاز وتأمين احتياجات أوروبا.

ولفت كريستيان بيرجر إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عالمى بدون أفكار إبداعية، مؤكدا أن هذه الفعاليات تأتى احتفالا بالوحدة والتنوع والإنجازات، كما رحب بوفد الأشقاء من الخرطوم، وأكد على أهمية التعاون من أجل السلام، مشيرا إلى تبنى المفوضية الأوروبية مقترحا بجعل عام 2023 "عام المهارات الأوروبية"، وذلك لتقليل نقص العمالة فى جميع أنحاء الاتحاد، وإتاحة الفرصة لذوى المهارات ودعم الإبداع والعمل على تمكين الشباب والمرأة، معربا عن تمنياته بيوم سعيد للعالم كله.