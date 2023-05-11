عاجل.. الحكومة تنفى تقدير متوسط سعر الدولار بـ35 جنيها فى الموازنة العامة

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيها فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2023/2024.
وأوضحت أن الوزارة تعتمد دائماً فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2023/2024.
وأشارت إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجى وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.
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