ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة ليلاً والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 10:31 صباحاً - أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس، أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء الزلزال الذى بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة "تشيبا" الواقعة شرقي العاصمة "طوكيو".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مركز الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، مشيرة إلى عدم وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع الزلزال.

وقال مسئولون في مطاري هانيدا وناريتا إنه لم تحدث مشاكل لها صلة بالزلزال أو تأجيل في الخدمات المحلية والدولية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت الثلاثاء الماضى، وقوع زلزال بلغت قوته الأولية 4.9 درجة على مقياس ريختر فى محافظة إيشيكاوا بغرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الهيئة القول "إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي حتى الآن بينما بلغت شدة الزلزال 4 درجات على مقياس شيندو الياباني المؤلف من 7 درجات.

وذكرت السلطات اليابانية، الجمعة الماضية، أن زلزالاً بلغت قوته 6.5 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد، ما تسبب في انهيار عدة مبان وانهيارات أرضية ومنخفضات طرق في مدينة سوزو على طرف شبه جزيرة نوتو، لافتة إلى أنه حدثت أكثر من 50 هزة ارتدادية في المنطقة بعد الزلزال الأول، وهو الأكبر في سلسلة زلازل ضربت منطقة نوتو منذ ديسمبر 2020.

وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلزال كبير.