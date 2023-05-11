أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، لأمطار خفيفة وطقس متقلب، ولم تتأثر حركة سير المشاة والسيارات، مع تواصل شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف - بحسب بيان، اليوم- باتخاذ الاستعدادات؛ لمواجهة ظروف الطقس وقيام غرفة العمليات المشكلة على مدار 24 ساعة بتلقى أى بلاغات؛ لضمان سرعة الانتقال والتعامل مع أى حالة طارئة. وكلف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء بمتابعة حالة الطقس والرصدات الجومائية؛ حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية. فى السياق، عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة وعدم تكدس السيارات.

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