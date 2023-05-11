«القضاء على قوائم الانتظار».. 6 آلاف عملية عيون خلال الربع الأول من العام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، ان المحافظات التى تم تنظيم القوافل المتخصصة فى مجال طب العيون، بها هى أسوان وبنى سويف وسوهاج والغربية وجنوب سيناء والمنصورة والوادى الجديد والمنيا، مشيرا إلى صرف الدواء للمرضى وفق الروشتة الطبية بالمجان.
وأضاف أن القوافل قدمت خدماتها من كشف نظارات طبية، وإجراء فحوصات لحالات المياه البيضاء والزرقاء والليزك والأشعة المقطعية وأشعة الصبغة وفحص حالات حول العين، وحالات الكيس الدهنى.
ولفت إلى أنه يتم إجراء 1227 عملية للحالات التى تم الكشف عليها وفحصها بمستشفيات الرمد بالمحافظات، لافتا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دورى.
ومن ناحيته أشار الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى أن مستشفيات الرمد أجرت 6 آلاف و369 عملية نوعية خلال الفترة نفسها، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون.
ونوه باستمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.
وذكر نادى أنه جرى عقد 19 دورة تدريبية لأطباء الرمد بمستشفيات طب وجراحة العيون لتدريبهم على كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة العيون، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
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