خطوات تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبعد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعودة الأسئلة المقالية القصيرة للامتحانات، على ألا تزيد نسبتها عن 15% فقط من إجمالى أسئلة كل مادة، كشفت الوزارة أن تصحيح تلك الأسئلة سيكون إلكترونيا.

ولطمأنة أولياء الأمور والطلاب، أوضح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى التصحيح سيكون على أجهزة "التابلت" الخاصة بالمعلمين، وفقا لمستويات تقدير Rubrics محددة.

ويرصد "دوت الخليج" فى السطور التالية، خطوات تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة فى "الإنفوجراف" التالى:



امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.