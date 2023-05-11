شون وصوامع المنيا تستقبل 162 ألف طن من القمح

جدة - نرمين السيد - وبدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الماضى، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالى المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد المحافظ، على متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك؛ لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.