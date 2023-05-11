للحماية من الموت القلبى.. الرعاية الصحية تطلق حملة «احمِ قلبك»

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وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن حملة «احمِ قلبك» التوعوية تتناول عدة رسائل هامة تحمل الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعًا عن الموت القلبى المفاجئ وماهيته وكيفية وحدوثه، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة لحدوثه، لافتة إلى عوامل الخطورة التى تؤدى إليه، وكيفية التنبؤ به والوقاية منه.
وأشارت الهيئة فى بيانها، أن حملتها التوعوية للحماية من الموت القلبى المفاجئ جاءت نظرًا لآخر الإحصائيات التى تُشير أنه يُصاب به واحد من كل ألف شخص، وعليه، بات وجود ضرورة مُلِحة للتوعية وتثقيف المواطنين ورفع وعيهم بكيفية حدوث الموت القلبى المفاجئ، وعلاماته، وكيفية تجنبه وعلامات الإنذار التى تستدعى التوجه للطبيب على الفور.
ولمتابعة الحملة التوعوية «احمِ قلبك» والاطلاع على كافة رسائلها التثقيفية التوعوية التى تم إعدادها بالتعاون مع أمهر خبراء وأساتذة القلب فى مصر والعالم، وذلك من خلال متابعة منصات الهيئة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وصفحتها الرسمية على الفيسبوك عبر الرابط من هنا، على مدار ٥ أيام متتالية.
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