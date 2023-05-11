ضمن مبادرة «علاج سوء التغذية».. فحص 20 ألف طالب فى المنيا خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ الإقليم حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.





وأعلن الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، فحص 20 ألفا و548 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، خلال شهر أبريل الماضى، ضمن المبادرة الرئاسية التى تستهدف إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بالتنسيق مع التأمين الصحى ومديرية التربية والتعليم بالمنيا. وأوضح الدكتور محمد سمير، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم. وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج.

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