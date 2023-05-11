القباج: الإعلام يمتلك قوة غير محدودة فى التأثير على أمن المجتمع (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات المؤتمر العلمى السادس للمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق والذى عقد تحت عنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعى" بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، ورئيس الأكاديمية اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم ونخبة واسعة من أساتذة الإعلام والصحافة وقادة الرأى.





وفى بداية كلمتها أكدت القباج خلال كلمتها أهمية موضوع المؤتمر، وأن الاستقرار المجتمعى يتطلب مناهضة كل أشكال التنمر والعنف والتطرف، خاصة أن الدولة تشهد فى الآونة الحالية اهتماما بالغا بحماية حقوق جميع فئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، مع ضرورة بناء المواطن المصرى الذى يبدأ بتطوير الوعى والفكر منذ السنوات الأولى وعلى مدار حياته.

وفى بداية كلمتها أكدت القباج خلال كلمتها أهمية موضوع المؤتمر، وأن الاستقرار المجتمعى يتطلب مناهضة كل أشكال التنمر والعنف والتطرف، خاصة أن الدولة تشهد فى الآونة الحالية اهتماما بالغا بحماية حقوق جميع فئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، مع ضرورة بناء المواطن المصرى الذى يبدأ بتطوير الوعى والفكر منذ السنوات الأولى وعلى مدار حياته.

وأشارت القباج إلى العلاقة الوثيقة بين مجالى البحوث والإعلام، فالإعلامى يجب عليه أن يتقصى الحقائق ويراعى الدقة فى التعامل مع الأرقام، مؤكدة أهمية دور الإعلامى بالمجتمع، ويعول عليه قدر واسع من المسئولية والمساهمة فى بناء فكر المجتمع، فالإعلام يمتلك قوة غير محدودة فى التأثير على المجتمع، وهو يمتلك أدوات بناء وعى المجتمع كرسالة مهنية وأخلاقية وشريكا أساسيا فى تشكيل الرأى العام وتطوير الفكر الجمعى وصولا لتغيير الثقافة المجتمعية وإن كان يأتى على مراحل ممتدة.

كما أكدت القباج أن الإعلام ليس هو الفاعل الأوحد، وإنما يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف المؤسسات الأخرى المسئولة عن التنشئة بالمجتمع مثل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية وصناع الدراما وقادة الرأى والفكر، وهو ما يشكل القوة الناعمة فى المجتمع.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن ترصد العديد من مظاهر العنف وآثاره على المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت منذ أكثر من عام ونصف العام حملة بالوعى مصر بتتغير ونضيف إلى جانب الوعى العديد من عوامل التاثير على الرأى العام من الاقتصاد والقوة الناعمة، وقد تم مناقشة خطورة الشائعات، التى تتراكم على بعضها البعض، وتؤدى لرسم صورة غير حقيقية، موضحة خطورة اختلاق أكاذيب بشأن كثير من القضايا التى تساهم فى نشر التطرف والعنف، مما يتنافى مع سياسات توجهات الدولة نحو ترسيخ التنمية والأمن الأسرى وإفشاء الاستقرار المجتمعى.

كما أوضحت أن الوزارة لديها برنامج وعى للتنمية المجتمعية، بهدف تنمية الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية ووقف ممارسات سلبية تتسبب فى تعطيل عجلة التنمية مثل الأمية، والتنمر ورفض الآخر، وختان الإناث، والإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتقليل من شأن العمل اليدوى والحرفى، والتعاطى، وغيرها من الممارسات السلبية.

وذكرت القباج أن الوزارة لديها استراتيجية لمناهضة العنف الأسرى بين الفئات الأولى بالرعاية وبصفة خاصة الأطفال والنساء، كما أنها طورت مرصدين إعلاميين، أحدهما لرصد مشاهد التدخين والمخدرات، والمرصد الثانى خاص بالقضايا المجتمعية لرصد مشاهد العنف الأسرى والاتجاهات السلبية ضد المرأة أو ذوى الإعاقة وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية، مشيدة بالتعاون مع شركة المتحدة واستجابتها السريعة لخفض المشاهد التى تؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات المجتمع المصرى، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق أكثر من حملة توعوية فى العام السابق تناولت العديد من قضايا العنف ضد النساء بعنوان جوازها قبل 18 يضيع حقوقها ، و 16 يوم لمكافحة العنف ضد النساء ، وحملة لا لختان الإناث .