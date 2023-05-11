ضمن «كلنا واحد».. «الداخلية» تنظم قافلة إنسانية وطبية بالبحيرة والشرقية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجا والسيدات المعيلات، وذلك فى ضوء مبادرة "حياة كريمة" واستمرارا لدور"الداخلية" المجتمعى الهادف لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.





واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل "طبية - إنسانية"، واستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى "البحيرة والشرقية" لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم كل الخدمات فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

كما شارك فى القافلة مجموعة من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.