ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بالحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتطبيق سياسات الوزارة نحو تحقيق التعاون بينها وبين الجهات المختلفة لتنفيذ (محور الصحة) ضمن خطة التنمية المستدامة 2023، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة فى كافة المستشفيات التابعة للأمانة، لافتا إلى حصول مستشفى دار الشفاء على الاعتماد خلال الفترة السابقة.
ومن ناحيتها أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة للخطة الخاصة بتسجيل المستشفيات التابعة للأمانة من قبل إدارة الجودة، والبالغ عددها 10 مستشفيات كمرحلة أولى، والتى تضمنت مستشفيات (دار الشفاء، الزيتون التخصصى، البنك الأهلى، أورام دمنهور، أورام ميت غمر، كبد ههيا، أورام دار السلام، القاهرة الفاطمية، العلمين التخصصى، الشيخ زايد التخصصى).
ولفتت إلى الحرص على الوصول بمستشفيات الأمانة لمستوى جودة يطابق المعايير العالمية لخدمة طبية أفضل، موضحة أنه يتم تقييم المستشفيات باستخدام أداة التقييم الذاتى الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فضلا عن تحديث الملف لطبى طبقا لمتطلبات التسجيل ووضع خطط تدريبية لكل من (مديرى الجودة، أعضاء فرق الجودة، ممثلين عن باقى الفئات المعنية ) والتى تم الانتهاء منها فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتماد مستشفيى البنك الأهلى والزيتون التخصصى طبقا للمعايير الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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