نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة، ويجرى العمل فى 3265 مشروعا بنطاق 18 قطاعا خدميا، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كل العقبات.





جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديرى الهيئات والشركات، وممثلى جهاز التعمير بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسى، ومهندسى دار الهندسة. وأكد نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة . واستعرض نائب المحافظ، مع مهندسى دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ فى المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز موجها بإزالة جميع المعوقات التى تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات وبما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

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