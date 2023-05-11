«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية لمواجهة السلوكيات الفاسدة

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وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن هذه الحملة التوعوية المهمة تأتى استجابة لحاجة المجتمع بضرورة القضاء الكامل على كل أنواع الفساد ومنها الفساد الفكرى، الأخلاقى، الإدارى والمالى، فالأمم لا تبنى ولا تتقدم مع وجود تلك السلوكيات، وهو ما حذرت منه الشرائع السماوية تحقيقا لصالح البشرية، وإعلاء لقيم العدالة وأداء الحقوق.
وأضاف أن الإسلام وضع فى أولوياته مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، كما قرر القرآن الكريم أن الله -سبحانه وتعالى- لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، وجاءت مصادره التشريعية بنظرة شمولية لمكافحة الفساد بشتى أنواعه وصوره والوقاية منه.
من جانبه، قال الدكتور محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، إن برنامج الحملة يستمر على مدار أسبوعين ويسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع الجمهور على اختلاف فئاته وشرائحه المجتمعية، خاصة تلك الأجيال الناشئة من أجل تحصينها من هذه السلوكيات الخاطئة، وهى حملة متنوعة التناول بتنوع المؤسسات التى تباشر العمل التوعوى فيها، حيث تنفذ فعاليات هذه الحملة بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر فى مختلف محافظات الجمهورية وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
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