طقس الجمعة مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وعظمى القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنهــــا 29 17

دمنهور 28 18

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 18

طنطا 28 18

دمياط 25 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 24 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 14

كاترين 26 10

الطور 33 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 34 21

سفاجا 34 20

مرسى علم 34 21

شلاتين 33 22

حلايب 32 20

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 33 19

بنى سويف 32 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 18

سوهاج 33 21

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 22

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 39 22

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