الصحة: 43 ألف مواطن استفادوا من «الرعاية الصحية لغير القادرين» فى أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 43 ألفا و427 مواطنا، من منتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" خلال شهر أبريل 2023، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى برامج الدعم النقدى، والذى يضم منتفعى معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم، ومستحقى دعم تكافل وأسرهم، ومستحقى دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يساهم فى رفع المستوى الصحى والمعيشى للأسر الأولى بالرعاية، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبى، و350 مستشفى "عام وتخصصى ونوعى"، ويتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات فى حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة. وأشارت الدكتورة مى سعودى مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 3 آلاف و265 منتفعا من الوحدات الصحية "منشآت الرعاية الأولية" إلى مستشفيات الإحالة لتلقى الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 15 موافقة مركزية لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.ج

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