البابا تواضروس يهدى أجزاء من ملابس شهداء ليبيا للفاتيكان (صور)

جدة - نرمين السيد -
وأهدى البابا تواضروس الثانى، بابا الفاتيكان عقب لقاءهما اليوم صندوقا يحوى أجزاء من ملابس الـ21 شهيدا الأقباط الذين استشهدوا بليبيا المحفوظ رفاتهم ومتعلقاتهم فى كاتدرائية شهداء الإيمان فى قرية العور بإيبارشية سمالوط، مع 3 أربطة من التى ربطت أيديهم بها وقت استشهادهم ذبحا وهم يصلون داعين اسم الرب يسوع كما فى فيلم الفيديو الذى سجل هذه اللحظات".
وقال البابا فرنسيس: "إن هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس قد تعمدوا فى ذلك اليوم أيضا بالدم. إنهم قديسينا، قديسو جميع المسيحيين، وقديسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية، إنهم الذين بيضوا حياتهم بدماء الحمل، إنهم شعب الله، شعب الله الأمين".
وأضاف: "وأنا سأقوم بعمل مذبح على اسمهم، أشكر الله أبانا الذى قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان، أشكر الروح القدس لأنه أعطاهم القوة والثبات لكى يعترفوا بيسوع المسيح وصولا إلى الدم".
وأهدى البابا فرنسيس، البابا تواضروس خلال الاجتماع المشترك صباح اليوم جزءا من رفات الشهيدة كاترين شهيدة الإسكندرية، ومجموعة كتب لقداسته، وذلك بحضور وفدى الكنيستين.
كان البابا تواضروس الثانى قد أهدى خلال الاجتماع ذاته، بابا الڤاتيكان قطعة رسم عليها أيقونة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر.
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