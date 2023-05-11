عاجل- الرئيس السيسى يتابع جهود إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية، لاسيما من خام "التنتالوم"، الذى تتواجد احتياطيات منه فى مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التى تستخدم فى العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية. وقال المتحدث إن الرئيس وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التى تتوفر فى مصر على الوجه الأمثل، مشددا على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة، على النحو الذى يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، ويسهم فى تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطنى.

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