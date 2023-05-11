اليوم.. السفارة السعودية بالقاهرة تبدأ في تدشين التأشيرة الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 02:23 مساءً - تبدأ السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس، في تدشين التأشيرة الإلكترونية، لإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

خطوات الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسعودية ..

اختيار تأشيرة إلكترونية.

ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على التأشيرة عن 18 سنة.

تأشيرة الأطفال دون الـ18 يشترط مرافقة شخص بالغ كولي الأمر.

ألا تقل مدة صلاحية الجواز عن 6 أشهر من وقت دخول السعودية.

لا حاجة لوجود كفيل لتقديم طلب التأشيرة.

المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة تضمن ، المعلومات الشخصية الكاملة، عنوان السكن للشخص المتقدم على التأشيرة، إثبات وجود مقر سكن، تذكرة سفر بالعودة، إثبات وجود مهنة، السيولة المالية/كشف الحساب المصرفي، خط سير الرحلة، بعد تعبئة البيانات وسداد قيمة التذكرة تصدر التأشيرة فورا.

ويدفع المتقدم رسوم التأشيرة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية.

وفى تلك الخطوة ينتظر المتقدم لمدة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام من أجل الحصول على التأشيرة الإلكترونية، حيث إن الوزارة تقوم بإجراء التحريات بشأن بيانات ومستندات المتقدم قبل إصدار التأشيرة.

وفى حالة موافقة الوزارة على إصدار التأشيرة، يقوم المتقدم بتحميل التأشيرة الألكترونية من المنصة الإلكترونية وطباعتها لعرضها عند الوصول إلى السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن سعر التأشيرة الإلكترونية 535 ريالاً سعودياً، وذلك لجميع المسافرين القادمين من قائمة الدول الـ49 لدخول السعودية، وصلاحية التأشيرة صالحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار، بمدة إقامة لا تتجاوز 90 يوماً.