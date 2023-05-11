«الداخلية» تشارك فى ورشة عمل حول الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية

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يأتى ذلك استمراراً للتعاون القائم بين وزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفى إطار إضطلاع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بدوره فى تنمية وثقل مهارات الكوادر الشرطية العربية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية، واستمرارا للتعاون بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وشارك فى الورشة مجموعة من ممثلى وزارات الداخلية العربية "12 دولة"، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها المبادرات الإنسانية والجهود التى تبذلها مؤسسات الشرطة العربية لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية "المرأة، الطفل، ذوى الإحتياجات الخاصة، كبار السن" إلى جانب تجارب مؤسسات الشرطة العربية فى التواصل مع أفراد المجتمع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لتطبيقات على دور أجهزة الدفاع المدنى فى تقديم العون والمساعدة للمواطنين والدور المجتمعى لمختلف القطاعات الشرطية المعنية.
واستعرض الاجتماع التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة، وخاصةً التجربة المميزة لوزارة الداخلية المصرية فى التواصل المجتمعى مع المواطنين والمبادرات المجتمعية والإنسانية التى تطلقها الوزارة لتحقق التواصل مع المواطنين .
وفى نهاية ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تدعم تطوير وتحديث إستراتيجيات وزارات الداخلية العربية الهادفة إلى دعم الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة إلى جانب تحقيق مزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتضافر تلك الجهود لإطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية واعتماد المزيد من الإجراءات التى من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية بشكل مميز، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة للدور المجتمعى لأجهزة الشرطة .
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