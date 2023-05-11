وزير الخارجية: استمرار التصعيد فى قطاع غزة يفجر الأوضاع بالمنطقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا، إن مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد غزة وتطالب بوقفها، ونقدم جهودا للتهدئة ودفع العملية السياسية.





وتابع: "إننا نواجه تصعيدا إسرائيليا فى قطاع غزة ومدن الضفة، ونحن معنيون بوقف الانزلاق لمزيد من التصعيد فى الأراضى الفلسطينية"، مؤكدا أن استمرار جولات التصعيد فى قطاع غزة تنذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة. وأضاف: "ندعو المجتمع الدولى لحل القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطينى تحمل ظلما تاريخيا ونطالب المجتمع الدولي بمعالجة الأمر سريعا".

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