وزير الزراعة يبحث مع نظيره المجرى والمفوض الإفريقى التعاون المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقدة حاليا فى واشنطن، عددا من الاجتماعات من بينها لقائه اشتيفان ناجى، وزير الزراعة المجرى، وناقشا عددا من الموضوعات التى يوليها الجانبين أولية فى المجال الزراعى حاليا.





واستعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية إلى مصر، ومن بينها المجر، وجرى بالفعل استيراد أكثر من 25 ألف رأس ماشية، منها ما هو بغرض التسمين، ومنها ثنائى الغرض لانتاج اللحوم والألبان.

كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات فى إنتاج تقاوى الخضر العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة، فضلا عن تفعيل أنشطة التعاون فى مجال البحوث الزراعية والتدريب، وفقا لما جاء بمذكرة التفاهم التى جرى توقيعها بين البلدين فى أثناء زيارة القصير لدولة المجر، فى ديسمبر 2021 وتشمل أوجه عديدة للتعاون.

كما التقى القصير، السفيرة جوزيفا ساكو، المفوض الزراعى بالاتحاد الإفريقى، وبحثا مشكلة الأمن الغذائى التى يواجهها العالم، وفى مقدمتها دول القارة السمراء.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة المسؤولة الإفريقية فى الاجتماعات التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ، وإطلاق مبادرة الزراعة "FAST"، وسبل تفعليها وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجارى ويترأسها وزير الزراعة.

وزار القصير والوفد المرافق له، المعرض الزراعى الخاص بالابتكارات الزراعية فى محال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات، والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ، وهو المعرض المخصص للشركات العاملة فى مجالات التكنولوجيا الزراعية.

وأجرى الوزير، حوارات مع ممثلى بعض الشركات العاملة فى مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجوى.

وزار القصير العاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور مؤتمر المناخ والابتكار الزراعى، يرافقه الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للمناخ.