خطط وأولوية الدولة.. مشروعات على طريق تحقيق الأمن الغذائى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة، لتحقيق الأمن الغذائى، ومنها مشروع الريف المصرى، لاستزراع 1.5 مليون فدان، واستصلاح واستزراع نصف مليون فدان فى سيناء، فضلا عن استزراع نصف مليون فدان فى الضبعة والساحل الشمالى، إضافة إلى مشروع توشكى لاستزراع 540 ألف فدان.
كما أنشأت الدولة، محطة معالجة مياه الصرف فى بحر البقر بـ18 مليار جنيه، ومحطة معالجة على ترعة الحمام بتكلفة 80 مليار جنيه، ودشنت مشروع البتلو والتحسين الوراثى للماشية، ومراكز تجميع الألبان والقرى الداجنة بالظهير الصحراوى.
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