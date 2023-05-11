شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

جدة - نرمين السيد - وأعرب شيخ الأزهر، عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجبٍ وطنيٍّ فى ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا فى حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا النجاح والتوفيق فى مهامه وأعماله.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن عظيم تقديره للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا أن فضيلته يعبر دائمًا عن وسطية هذه المؤسسة العريقة واعتدالها ودورها الوطنى المشهود فى تفنيد دعاوى التطرف والتشدد، وأن جهود شيخ الأزهر فى الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ فى خدمة المجتمعات والإنسانية.