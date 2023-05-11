المفتى يدين بشدة اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات، اقتحامَ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليومَ الخميس، المسجدَ الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشدَّدة من قوَّات الاحتلال الإسرائيلى.





ونفَّذت مجموعات من المستوطنين جولاتٍ استفزازية فى باحات الأقصى، وأدَّت طقوسًا تلمودية فى الجهة الشرقية منه، بما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك، وانتهاكًا لجميع القوانين والأعراف الدولية.

ودعا مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الخميس، إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولى ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتِّساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

وحذَّر المفتى من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المُصلِّين بالمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية وقدسيتها، كما حذَّر من خطورة استمرار مخطَّطات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضى الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هُويتها التاريخية الحقيقية فى إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

وجدَّد مفتى الجمهورية تحذيره الشديد من التداعيات والتبعات الخطيرة التى ستنتج عن الدعوات الإسرائيلية لتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطينى الشقيق وانتهاك حقوقه المشروعة.

وناشد فضيلةُ المفتى المجتمع الدوليَّ بكافة هيئاته ومنظماته، والأحرارَ فى مختلف أنحاء العالم أن يقدِّموا كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا فضيلة المفتى إلى ضرورة توعية الشباب العربى والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، وعدم التخلى مطلقًا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كافة حقوقه المشروعة.