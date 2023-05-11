سامح شكري: استمرار سلوك إسرائيل يطيح بآمال التعايش والاستقرار بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 03:30 مساءً - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اجتماع "ميونيخ" يستهدف تبادل الرؤى حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولى بإبداء ذات الحماسة والتصميم لمعالجة القضية العادلة مثلما أبداها في قضايا أخرى.

جدد وزير الخارجية إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا خلال مؤتمر صحفى مع نظرائه من ألمانيا والأردن،:" أكرر إدانة مصر للعملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أطفال ونساء، وأحذر من أن استمرار هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي، ويطيح بآمال التعايش والاستقرار في المنطقة".

تابع: على المجتمع الدولي وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.