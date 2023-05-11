مدبولى يستعرض مشروع بتروكيماويات مع القطاع الخاص باستثمارات 2.5 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ لاستعراض ملامح مشروع ضخم فى مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أنكوراج للاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وحضر اللقاء الدكتور أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة.





وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاستثمارات التى يضخها القطاع الخاص فى قطاعات الاقتصاد الوطنى، من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة، وذلك فى إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص والتنسيق مع المستثمرين الجادين، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا بقوة، مشددا على ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم.

وخلال اللقاء، تحدث الفريق أسامة ربيع عن فكرة المشروع، وقال: سبق أن طلب رئيس شركة أنكوراج للاستثمارات أن تدخل الشركة معنا فى شراكة من أجل إنشاء مصنع للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار دولار، على أن يقام المشروع على أرض تمتلكها الهيئة فى منطقة العين السخنة، ومن المستهدف أن يتم تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار فى المرحلة الأولى، كما أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى غضون 36 شهرا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض ملامح المشروع الذى تسعى الشركة من خلاله لتطوير مجمع صناعى متكامل بمواصفات عالمية، باستخدام تكنولوجيا حديثة فى مجال إنتاج الأوليفين الأساسى (البروبيلين) وعدد من مشتقاته، وذلك فى المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال المتحدث الرسمى إنه تم التنويه كذلك خلال اللقاء إلى أن هذا المجمع الصناعى يحتوى على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج (البروبيلين) والمشتقات والكيماويات المتخصصة؛ لتحقيق زيادة فى القيمة الاقتصادية المضافة من مشتقات الغاز الطبيعى، كما تخطط الشركة لمراحل توسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجى وميزة تنافسية داخل المنطقة الاقتصادية يجعله منفذا إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى، مما يسهم فى تسهيل التجارة وفتح الأبواب أمام أسواق جديدة، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يستوعب الطلب الإقليمى والعالمى المتزايد على البتروكيماويات فى الأسواق.

وخلال اللقاء، عبر الدكتور أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، من جهته عن تقديره لدعم ومساندة الدولة المصرية للقطاع الخاص الوطنى الجاد، وتقديم التسهيلات والحوافز المختلفة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلا عن التعديلات التشريعية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة الأعمال.

وقال رئيس الشركة إن دعم الحكومة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة المشروعات الصناعية الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات، يأتى فى إطار استراتيجيتها لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للبتروكيماويات والطاقة، وما يتميز به هذا المشروع من إسهامات فى العائد من الاستثمار الأجنبى والصادرات؛ من حيث حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع، مما يسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أنه من شأنه أن يسهم فى زيادة الصادرات المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع فى جميع مراحله، سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه.