رئيس الوزراء يتابع تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلى المكتب الاستشارى الذى أعد المخطط العام لتطوير المنطقة.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير الذى سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشارى المخطط العام لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ويشمل ذلك تصور تطوير الطريق الدائرى والمبانى المطلة عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لطريقى مصر-الإسكندرية الصحراوى، ومصر-الفيوم الصحراوى، والمنطقة التى يتقاطع فيها طريق مصر-الفيوم مع الطريق السياحى.

وفى غضون ذلك، تمت الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير تعتمد بشكل رئيسى على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة، عبر إضافة حلول ذكية مستوحاة من الحضارة الفرعونية العريقة، إذ سيكون الطابع الرئيسى عبارة عن تصميم وإنشاء أشكال وتصميمات تتسق مع الحضارة المصرية القديمة.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير طريقى مصر-الإسكندرية الصحراوى، ومصر-الفيوم، فتطرق العرض إلى جهود إزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبى الطريق، وإزالة أى أسوار معدنية على جانبى الطريق.

كما استعرض الاجتماع، المخطط العام لتطوير طريقى مصر- الإسكندرية الصحراوى، ومصر-الفيوم، وأنواع وتصميمات التشجير بهما.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم استعراض تصميمات وألوان الحواجز -المتنوعة- على الطريق الدائرى، وصور لتصميمات دهانات المبانى المطلة، ومقترحات بإقامة أعمال فنية للشخصيات المصرية البارزة، وكذلك أعمال فنية إبداعية أخرى، وأعمال الإضاءة أسفل الطريق.

وتضمن العرض أيضا تصميم المنطقة التى يتقاطع فيها طريق مصر – الفيوم مع الطريق السياحى، وأنواع وتصميمات التشجير المزمع زراعتها بالمنطقة.