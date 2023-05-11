وزير الزراعة يبحث مع نظيره المجرى آفاق التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 07:26 مساءً - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إستيفان ناجي وزير الزراعة المجري، على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقدة حاليا في واشنطن في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة عددمن الموضوعات التي يوليها الجانبان أولية في المجال الزراعي حاليا وهي العلاقات الثنائية التي تشهد تطورا ملموسا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في عام ٢٠٢١.

واستعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية إلى مصر ومن بينها المجر ، حيث تم بالفعل استيراد أكثر من ٢٥ ألف رأس ماشية منها ما هو بغرض التسمين ومنها ثنائي الغرض لإنتاج اللحوم والألبان، كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات في إنتاج تقاوي الخضر العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة، فضلا عن بحث تفعيل أنشطة التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وفقا لما جاء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين أثناء زيارة القصير لدولة المجر في ديسمبر ٢٠٢١ والتي تشمل أوجها عديدة للتعاون.

كما التقى القصير مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي، حيث تم بحث مشكلة الآمن الغذائي التي يواجهها العالم وفي مقدمتها دول القارة السمراء كما تم التطرق إلى مشاركة المسؤولة الأفريقية في اجتماعات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ وتم خلاله إطلاق مبادرة الزراعة الفاست ال FAST وسبل تفعلينها وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجاري والتي يترأسها وزير الزراعة.

وقام "القصير" والوفد المرافق له بزيارة المعرض الزراعي الخاص بالابتكارات الزراعية في محال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ وهو المعرض المخصص للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية وقد أجرى "الوزير" حوارات مع ممثلي بعض الشركات العاملة في مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجوي.