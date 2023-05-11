موعد مباراه الاهلى والترجي فى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 07:27 مساءً - موعد مباراه الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا يشغل اهتمام من ملايين جماهير المارد الأحمر في البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.

موعد مباراه الاهلي والترجي

ويلتقي الاهلي والترجي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يرغب المارد الأحمر تحقيق نتيجة جيدة فيها تُسهّل مهمته في لقاء العودة المقرر له يوم 19 مايو الجاري بإستاد القاهرة.

نصحية كولر للاعبي الأهلي

وطالب السويسرى مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر "نظيفة" فى مباراة التونسى المقرر لها غداً فى دورى الأبطال، مُشدداً لهم على أن الخروج من لقاء الغد دون أهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائى البطولة.

وتحدث كولر مع لاعبى الأهلى على مدار الأيام الماضية عن عدة أمور ونقاط فنية خاصة بلقاء الترجى غداً ويأتى فى مقدمتها، كيفية التأمين الدفاعى ومنع لاعبى الترجى من الوصول لمرمى محمد الشناوي.

وأوضح المدير الفنى للاعبى الأهلى أن الفريق عليه أن يخرج بمكاسب عديدة فى لقاء الذهاب غداً بتونس أهمها عدم إستقبال أهداف على أن يحسم الأهلى تأهله فى القاهرة بعد أسبوع.

تقرير الترجي أمام كولر

وتسلّم مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون ملخص لفريق الترجى التونسى خلال مباريات الأخيرة أبرزها المواجهات التى جمعته فى الدورى التونسى مؤخراً حيث خسر من الصفاقسى الذى يقوده حسام البدرى ثم خسر من الأفريقى، بجانب مباريات أفريقية أخرى خاضها الترجى مؤخراً من أجل دراسة المنافس التونسى جيداً قبل لقاء الجمعة المرتقب.

وعقد كولر أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق تحدث معهم عن لقاء الترجى وصعوبته وعدم الإستهانة به بدعوى تعثره المحلى مؤخراً لاسيما وأن الفريق التونسى من الأندية الكبيرة محلياً وأفريقياً وقادرة على العودة سريعاً وتقديم مواجهات كبرى باعتبارها تمتلك "شخصية الفرق الكُبرى".

وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبى الأهلى كذلك عن ضرورة عدم التفكير فى أفراح التتويج ببطولة السوبر المصرى الأخيرة التى حسمها الفريق على حساب بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بالأمارات حيث فاز الأهلى بهدف نظيف ليتوّج باللقب رقم 13 ببطولة السوبر المصرى.