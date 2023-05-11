أحمد الطاهرى: لدينا القدرة على بث قنوات المتحدة من أى مكان فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 08:24 مساءً - قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت الريادة الإعلامية في قطاع الأخبار، حيث وضعنا هدفا استراتيجيا وحددنا الأدوات التى سنستخدمها لتحقيق تلك الأهداف سواء خلال تدشين إكسترا نيوز أو إكسترا لايف أو خلال تدشين الحلم الإقليمى لمصر المتمثل في قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حواره مع برنامج افتح قلبك، المذاع على قناة سى بى سى أن هناك 1300 زميل يعملون في قطاع الإخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بينهم حوالى 100 زميل خارج.

وتابع أحمد الطاهرى: "هناك من يقدم عمل في الصومال وكينيا وواشنطن وتركيا ويجهز للانتخابات التركية المقبلة وهناك 3 مراسلين في الأراضى المحتلة ولدينا القدرة على الخروج من أي مكان في العالم في وقت قصير للغاية".