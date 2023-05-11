محافظ شمال سيناء: عودة أطقم النيابة للعمل فى مقرها بالعريش من الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ - فى حوار مع إذاعة شمال سيناء اليوم - أنه قدم الشكر والتقدير لمعالى وزير العدل بعودة كامل أطقم العمل بالنيابة العامة إلى المحافظة بداية من الشهر المقبل، وذلك تسهيلا على المواطنين متمنيا عودة النيابة الإدارية قريبا إلى المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم ضبط مناسيب الطرق الفرعية مع المحور الساحلى ومناقشة اليوترن وطريقة تنفيذه، مشيرا إلى أنه سيقوم بدعوة مستشار رئيس الهيئة الهندسية للطرق لزيارة المحافظة والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وأخذ موضوع بعض الفتحات على المحور الساحلى محل الاعتبار خاصة فى حى المساعيد.

وأشار المحافظ الى أنه قريبا سيتم صرف تعويضات الأراضى المسجلة على الطريق الدائرى الجديد بالعريش مع تجميد الحالات التى يوجد بها بعض المشاكل بين الورثة أو الملاك لحين حل هذة المشكلات، وأن موضوع عودة الصيادين للعمل ليلا ببحيرة البردويل تحت الدراسة.

وحول منطقة ميناء العريش البحرى، قال المحافظ إنه تم تنفيذ 3 مراحل للإخلاء بالمنطقة ويتبقى مرحلتان، موضحا أن التعويض عن الأرض قدرته هيئة الخدمات الحكومية حيث قامت الهيئة بتقدير القيمة المالية للأرض وزادت الهيئة التقدير للضعف.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن موضوع عودة الصيادين للعمل ليلا ببحيرة البردويل تحت الدراسة.