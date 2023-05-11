السفير السعودى بالقاهرة يبحث جهود إطلاق التأشيرات الإلكترونية لبلاده فى مصر

جدة - نرمين السيد - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلى، الجهود القائمة والتسهيلات التى تقدمها بلاده من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بما فى ذلك خدمات التأشيرات بصفتها مبادرة جديدة من وزارة الخارجية السعودية، حيث تم إطلاق التأشيرة الإلكترونية فى مرحلتها الأولى فى عدد من بعثات المملكة ومن بينها بعثة المملكة لدى مصر.





جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه فى مقر السفارة اليوم الخميس، لجنة إلغاء لاصق تأشيرات "العمل والزيارة والإقامة" واستبدالها بالتأشيرات الإلكترونية بمصر، وممثلين عن وزارتى الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى والهيئة الوطنية للأمن السيبرانى والهيئة العامة للطيران المدنى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وتشتمل المبادرة على تسهيل منح التأشيرات إلكترونياً وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة "QR" عوضاً عن لاصق التأشيرة التقليدى على جواز سفر المستفيد.

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