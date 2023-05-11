وزير الصحة البرتغالى يزور المتحف المصرى فى التحرير (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف المصرى بالتحرير، الدكتور مانويل بيزاروا وزير الصحة البرتغالى والوفد المرافق له، وذلك ضمن جولاته بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة، على هامش زيارته الحالية لمصر، بحضور سفير دولة البرتغال بالقاهرة.





وكان فى استقبالهم بالمتحف الدكتور على عبد الحليم، مدير عام المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم شرحًا مفصلًا عن تاريخ المتحف، وما يحتويه من كنوز وقطع أثرية فريدة ومتميزة وكذلك مشروع تطويره.

واصطحبهم أحمد سمير، أمين الآثار بالمتحف، فى جولة داخل قاعات المتحف تضمنت كنوز يويا وتويا أجداد الملك أخناتون وقاعة الملك الذهبى توت عنخ آمون وقاعات الدولة القديمة والعصر اليونانى الرومانى، بالإضافة إلى مكان عرض تمثال الملك زوسر من الأسرة الثالثة أقدم تمثال بشرى بالحجم الطبيعى، وتمثال الملك خفرع بانى الهرم الثانى، والتمثال الشهير للملك منتوحتب الثانى من الدولة الوسطى، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت.



وفى نهاية الزيارة، حرص الوزير البرتغالى على تدوين كلمة فى دفتر الزوار أعرب خلالها عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة وما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية متميزة، كما قام بالتقاط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.

وعلى هامش الزيارة، حرص الدكتور على عبدالحليم على لقاء السفير البرتغالى بالقاهرة، وبحث تعزيز سبل التعاون فى مجال علم المتاحف والعرض المتحفى، وتبادل الخبرات بين الجانبين.